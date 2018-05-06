США запретили Украине использовать «долгожданные» ракетные комплексы

Заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Георгий Тука рассказал, что на линии соприкосновения в Донбассе действуют «определенные ограничения» со стороны США на использование американских ракетных комплексов Javelin.

«Условие — не использовать эти комплексы непосредственно на линии соприкосновения», — сказал Тука в эфире канала «Прямой».

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Он также отметил, что запрет могут снять «в любой момент», но подчеркнул, что речь идет о «всего лишь двух-трех» подобных комплексах.

Ранее Порошенко поблагодарил президента США Дональда Трампа за поставку ракетных комплексов Javelin на Украину и назвал их «долгожданными».