При крушении российского истребителя в Сирии погибли оба пилота

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При крушении российского истребителя Су-30СМ в Сирии погибли два пилота, передает РИА «Новости».

«Оба летчика, до последних минут боровшиеся за самолет, по докладу с места, погибли», — говорится в сообщении Минобороны.

В ведомстве уточнили, что огневого воздействия по самолету не было.

Ранее сообщалось, что в Сирии произошло крушение российского истребителя СУ-30СМ. По данным Минобороны, крушение произошло после взлета с аэродрома Хмеймим над акваторией Средиземного моря.