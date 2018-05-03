При крушении российского истребителя в Сирии погибли оба пилота
При крушении российского истребителя Су-30СМ в Сирии погибли два пилота, передает РИА «Новости».
«Оба летчика, до последних минут боровшиеся за самолет, по докладу с места, погибли», — говорится в сообщении Минобороны.
В ведомстве уточнили, что огневого воздействия по самолету не было.
Ранее сообщалось, что в Сирии произошло крушение российского истребителя СУ-30СМ. По данным Минобороны, крушение произошло после взлета с аэродрома Хмеймим над акваторией Средиземного моря.