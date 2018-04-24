Кадыров сравнил ситуацию в Сирии с событиями в Чечне

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что ситуация в Сирии похожа на события в Чечне в 90-х годах. Об этом он сказал в эфире телеканала «Россия 24», отвечая на вопрос, что он думает о текущей ситуации в Сирии, передает РИА «Новости».

«Сирия и сирийский народ абсолютно ни в чем не виноват. Как тогда у нас в республике, что было? Чеченцы никогда не были экстремистами, террористами. Придумали войну против России и так начали дальше идти вперед, убивая наш народ. То же самое происходит в Сирии», — отметил Кадыров.

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По мнению Кадырова, ситуация в Сирии нужна для давления на Россию. При этом он уверен, что Россия продолжит защищать свои позиции.

«Мы более сдержанно показываем мировому сообществу: если завтра что-нибудь будет, мы вам говорили, мы показывали, мы просили доказательства. Но я думаю, что если так будет продолжаться, то Россия должна будет принимать меры», — добавил Кадыров.

Ранее Кадыров заявил о готовности чеченцев идти пешком туда, куда прикажет президент Владимир Путин.