Шойгу: ракетные удары по Сирии были нанесены в самый неподходящий момент

Министр обороны России Сергей Шойгу на встрече со спецпосланником генсека ООН по Сирии Стаффаном де Мистурой заявил, что США и их союзники нанесли ракетные удары по Сирии в самый неподходящий момент, передает РИА «Новости».

«Особо хотел бы подчеркнуть: те удары, которые были нанесены по Сирии в самый неудобный и самый неподходящий момент — тогда, когда нормализация обстановки в Сирии стала уже явлением безвозвратным, когда стояли в двух днях от завершения операции по Восточной Гуте. Да собственно, ее и завершили через два дня после нанесения этих ударов», — сказал Шойгу.

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Он отметил, что ракетные удары не принесли стабильности в регионе и помешали процессу сирийского урегулирования.

Ранее сообщалось, что сирийские ВВС наносят удары по позициям боевиков вблизи Дамаска.