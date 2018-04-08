СМИ: в КНДР подтвердили готовность к обсуждению денуклеаризации

Руководство Северной Кореи сообщило американской администрации о готовности лидера КНДР Ким Чен Ына к обсуждению денуклеаризации Корейского полуострова, передает The Wall Street Journal.

«США подтвердили, что Ким Чен Ын хочет обсудить денуклеаризацию Корейского полуострова», — сообщил представитель администрации президента США Дональда Трампа.

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Он не стал уточнять когда и каким образом северокорейская сторона дала понять о готовности к обсуждению этого вопросам, так как переговоры между сторонам ведутся в тайне, в них участвуют сотрудники разведки обеих стран.

Ранее стало известно возможное место встречи Трампа и Ким Чен Ына.