В Минобороны рассказали об испытаниях ракет «Сармат»

В Минобороны России заявили, что на космодроме Плесецк прошли вторые бросковые испытания тяжелой межконтинентальной баллистической ракеты «Сармат». Об этом пишет газета «Красная Звезда».

«Очередные такие испытания на космодроме Плесецк позволили подтвердить характеристики комплекса при предстартовой подготовке (предстартовые операции осуществлялись строго по намеченной программе) и на начальном этапе полета ракеты. Кроме того, РВСН оценили правильность схемно-конструктивных и технических решений, заложенных при создании ракетного комплекса, оснащенного данной МБР», — заявили в ведомстве.

Ранее командующий Ракетными войсками стратегического назначения (РВСН) генерал-полковник Сергей Каракаев рассказал о возможностях межконтинентальной баллистической ракеты «Сармат».