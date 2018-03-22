Подлодка США застряла во льдах Арктики во время отработки «ударов по России»

Американская подводная лодка Hartford застряла во льдах Арктики во время учений, целью которых является в том числе и подготовка к противостоянию с Россией в регионе. О происшествии в твиттере сообщает U.S. Navy Currents magazine.

По данным CNN, подлодки Hartford и Connecticut должны были выполнять ряд маневров, а также всплыть и нанести удар по условному противнику. Отмечается, что наибольшие проблемы для подлодок США по-прежнему связаны с Россией, которая продолжает работать над совершенствованием своих субмарин.

Ранее президент США Дональд Трамп во время разговора с президентом России Владимиром Путиным заявил, что его обеспокоили слова Путина о разработке оружия, способного обойти американскую оборону.