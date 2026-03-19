Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали Иран
Спорт

«Ощущения нереально крутые»: чемпион Паралимпиады — о гимне России в Милане-2026

Лыжник Голубков заявил, что россиянам было тяжело выступать на Паралимпиаде вшестером
Юрий Кочетков/РИА Новости

Двукратный чемпион Паралимпийских игр в Милане — 2026, российский лыжник Иван Голубков рассказал в интервью «Газете.Ru», какую ответственность ощущал на Играх, куда допустили всего шесть россиян.

Вшестером они завоевали 12 медалей (из них — восемь золотых) и поднялись на третье место в общекомандном зачете Паралимпиады.

«Когда меня допустили на Паралимпиаду-2026, напряжение не ушло. Да, сборную допустили, но в команде в итоге было очень мало людей — всего шесть человек. Это втройне тяжелее, чем когда ты в большой команде. Ответственности было в 10 раз больше, чем обычно. Это было нелегко, было напряжение. Нужно было собраться и показывать результаты», — отметил Голубков.

Двукратный чемпион Паралимпиады признался, что испытал гордость за Россию, когда одержал победу и услышал гимн в свою честь.

«12 лет не было флага России на Паралимпиаде. Поэтому ощущения были нереально крутые. У меня тем более это в первый раз — наконец-то я доехал до Игр. Слава Богу, все получилось. Спасибо нашей стране, которая очень поддерживает. Я чувствовал гордость за страну», — сказал Голубков.

Ранее стало известно, что российским спортсменам увеличат вознаграждение за победы на Олимпиаде и Паралимпиаде.

 
Теперь вы знаете
Параллельный импорт — все. Как военные действия на Ближнем Востоке ударят по российскому бизнесу
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
