«Ощущения нереально крутые»: чемпион Паралимпиады — о гимне России в Милане-2026

Двукратный чемпион Паралимпийских игр в Милане — 2026, российский лыжник Иван Голубков рассказал в интервью «Газете.Ru», какую ответственность ощущал на Играх, куда допустили всего шесть россиян.

Вшестером они завоевали 12 медалей (из них — восемь золотых) и поднялись на третье место в общекомандном зачете Паралимпиады.

«Когда меня допустили на Паралимпиаду-2026, напряжение не ушло. Да, сборную допустили, но в команде в итоге было очень мало людей — всего шесть человек. Это втройне тяжелее, чем когда ты в большой команде. Ответственности было в 10 раз больше, чем обычно. Это было нелегко, было напряжение. Нужно было собраться и показывать результаты», — отметил Голубков.

Двукратный чемпион Паралимпиады признался, что испытал гордость за Россию, когда одержал победу и услышал гимн в свою честь.

«12 лет не было флага России на Паралимпиаде. Поэтому ощущения были нереально крутые. У меня тем более это в первый раз — наконец-то я доехал до Игр. Слава Богу, все получилось. Спасибо нашей стране, которая очень поддерживает. Я чувствовал гордость за страну», — сказал Голубков.

Ранее стало известно, что российским спортсменам увеличат вознаграждение за победы на Олимпиаде и Паралимпиаде.