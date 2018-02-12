Пентагон посчитал Россию помехой в борьбе с террористами в Сирии

Военное присутствие России в Сирии усложняет проведение операций коалиции США против «Исламского государства». Такие оценки содержатся в отчете генерального инспектората Пентагона, пишет RT со ссылкой на документ.

В отчете указывается, что из-за «опасных маневров» российских самолетов вблизи американских «нарастал риск непреднамеренных перестрелок».

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«Российское военное присутствие в Сирии продолжило осложнять проведение операций против ИГ. Российские самолеты, как и прежде, совершали опасные маневры вблизи американских», — отмечается в документе.

Также в Пентагоне уверены, что в предстоящем году на силы коалиции будет оказываться «повышенное давление» по дипломатическим и военным каналам, чтобы добиться их ухода из Сирии.

Ранее коалиция США открыла огонь по сирийским войскам.

«Исламское государство» - террористическая группировка, деятельность которой запрещена в ряде стран, в том числе в России.