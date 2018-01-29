Минобороны приняло на вооружение новые модели автоматов Калашникова

Минобороны России приняло на вооружение автоматы АК-12 и АК-15, разработанные концерном «Калашников», передает РИА «Новости».

Об этом рассказала директор по внешним коммуникациям «Калашникова» София Иванова.

«Действительно, по итогам завершившихся в 2017 году испытаний Минобороны России было принято решение закупать созданные по техзаданию экипировки «Ратник» наши автоматы АК-12 и АК-15», — сказала Иванова.

Ранее Минобороны сообщило о создании нового опытного автомобиля для ВДВ.