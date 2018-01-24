Американский самолет провел разведку у рубежей России над Баренцевым морем

Американский разведывательный самолет RC-135W провел многочасовой полет у границ России в районе Мурманской области, передает «Интерфакс» со ссылкой на данные мониторинговых данных западных авиационных ресурсов.

Отмечается, что самолет с бортовым номером 62-4134 и позывным ZARP70 вылетел с авиабазы Милденхолл в Великобритании, после чего несколько часов курировал рядом с побережьем Мурманской области, находясь над акваторией Баренцева моря.

Самолет сопровождал заправщик КС-135 c бортовым номером 59-1513 и позывным QID121.