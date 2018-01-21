Турция подтвердила начало военной операции в Сирии

Операция «Оливковая ветвь», которую проводит Сирийская освободительная армия при поддержке ВС Турции, направлена на предотвращение попыток создать террористический коридор на севере Сирии. Об этом заявил вице-премьер Турции Хакан Чавушоглу, передает Anadolu.

«Целью операции «Оливковая ветвь» на сегодняшний день является предотвращение попыток создать террористический коридор на севере Сирии. В то же время Турция защищает южные границы НАТО в регионе. Кроме того, Турция стремится защитить свои приграничные территории, а также избавить курдское, турецкое и арабское население региона от давления и насилия террористов PYD/YPG/PKK и подобных им группировок», – сказал Чавушоглу.

Реклама

Он добавил, что успешное проведение операции и очистка Африна от террористов позволят ликвидировать угрозу приграничным с Сирией турецким городам, которые постоянно обстреливались с территории региона.

При этом, по его словам, целью операции не является обеспечение территориальной целостности Сирии, так как Анкара с самого начала заявляла о необходимости ее сохранить. Но Турция «не могла бездействовать» на фоне событий, развернувшихся в соседнем государстве, в частности продолжающихся обстрелов с территории Африна, и поэтому принимает меры по защите приграничных с Сирией территорий.

Вице-премьер напомнил, что операция «Оливковая ветвь» началась 20 января в 17.00 по приказу президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана. Он отметил, что из-за насилия и давления террористов PYD/YPG/PKK в Турцию из Африна бежало около 370 тысяч человек.

Ранее стало известно, что турецкая армия атаковала 153 цели курдов в Сирии.