США уличили в создании «Новой сирийской армии» с участием боевиков ИГ

Российский Центр по примирению враждующих сторон в Сирии заявил, что американские инструкторы в Сирии создают «Новую сирийскую армию», в которую входят террористы из разгромленных группировок, передает «Интерфакс».

«Под руководством американских инструкторов Сил специальных операций из разрозненных групп боевиков в тренировочном центре у лагеря беженцев создаются новые вооруженные формирования, именуемые «Новая сирийская армия», — заявили в центре.

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Как рассказали вернувшиеся в свои дома беженцы, инструкторы США объявили, что создаваемые формирования после курса подготовки будут переброшены на юг Сирии для борьбы с сирийской армии.

По их словам, лагерь находится в провинции Эль-Хасека около 20 км к северо-востоку от города Джиср-Эш-Шаддади.

«На сегодняшний день, в районе лагеря беженцев сосредоточено уже порядка 750 боевиков, прибывших из Ракки, Дейр-эз-Зора, Абу-Кемаля и восточных территорий Евфрата. Основной костяк группировки составляют более 400 террористов ИГИЛ, которые при поддержке США беспрепятственно выехали автоколонной из Ракки в октябре», — рассказали в Центре по примирению.

Ранее министр обороны России Сергей Шойгу рассказал членам Совета безопасности России о ходе вывода российского воинского контингента из Сирии.

«Исламское государство» — террористическая группировка, деятельность которой запрещена в ряде стран, в том числе в России.