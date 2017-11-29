В КНДР заявили об успешном испытании способной достичь «всей территории» США ракеты

Высший руководитель КНДР Ким Чен Ын во время запуска ракеты «Хвасон-12». Фотография... KCNA/Кугеукы

КНДР заявила об успешном испытании межконтинентальной баллистической ракеты Hwasong-15, передает «Ренхап».

В Северной Корее назвали испытанную 28 ноября ракету, упавшую у берегов Японии, Hwasong-15, испытание признано успешным, отмечает РИА «Новости».

Реклама

В заявлении Пхеньяна также говорится, что ракета может достичь любой цели на территории США.

Сразу после испытаний КНДР Южная Корея ответила тестовым запуском своих крылатых ракет. Позднее СБ ООН заявил о проведении экстренного заседания из-за нового испытания Северной Кореи.