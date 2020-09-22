«Война в Европе»: Зеленский обвинил Россию в агрессии

Президент Украины Владимир Зеленский обвинил Россию в агрессии по отношению к его стране и попытке восстановить разделение мира на сферы влияния в ходе своего видеообращения по случаю 75-летия Генеральной Ассамблеи (ГА) ООН, которое транслировалось на YouTube-канале организации.

Глава украинского государства назвал основание ООН 75 лет назад «символом того, что человечество выучило трагический урок Второй мировой войны».

«<…> оккупация Крыма и военная агрессия России в Донбассе доказывают, что этот урок не выучен. Напомню, что это (конфликт в Донбассе — «Газета.Ru») не только война на Украине. Это война в Европе. И это не просто посягательство на суверенитет независимого государства, это похоже на попытку вернуться к разделению сфер влияния в мире», — заявил президент.

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Выступления политиков из разных стран проходят в видеоформате в связи с ограничениями из-за пандемии COVID-19. В зале Генассамблеи присутствуют только постоянные представители стран при ООН.

На Украине до сих пор продолжается конфликт на юго-востоке, который начался в 2014 году после госпереворота на Украине. Киев с самого начала военных действий обвиняет Москву во вмешательстве на стороне Донбасса. При этом РФ неоднократно подчеркивала, что не является стороной внутриукраинского конфликта. К тому же, Москва последовательно выступает за полное и неукоснительное выполнение минских соглашений, которые она подписывала как посредник в процессе мирного урегулирования. Подпись под документом также ставил и экс-президент Украины Петр Порошенко.

Еще одно событие, которое имело место в 2014 году, — вхождение Крыма в состав России. Власти полуострова после госперевората на Украине провели референдум по вопросу воссоединения с Россией. В нем участвовали более 80% избирателей, имевших право голоса. За присоединение, согласно официальным данным, высказались более 96% жителей региона. Президент России Владимир Путин 18 марта 2014 года подписал договор о принятии Республики Крым и Севастополя в состав РФ, а 21 марта документ ратифицировало Федеральное собрание. Киев отказался признавать Крым частью России, как и большинство иностранных государств, в частности, западных.

Завершение вооруженного конфликта в Донбассе было частью предвыборных обещаний Владимира Зеленского, но он их до сих пор не продвинулся в реализации своих лозунгов.

Глава офиса президента Украины Андрей Ермак 18 сентября заявил, что война в Донбассе завершится при президентстве Зеленского. По словам главы офиса президента, никаких тайных договоренностей между Киевом и Москвой относительно урегулирования ситуации в Донбассе нет. «Это из сферы конспирологии. А конспирология всегда дает такие идеи про какие-то тайные договоренности», — констатировал Ермак.

Незадолго до этого сам президент Украины выразил намерение не просто закончить войну в Донбассе, но сделать это без потери территорий, приводит его слова УНИАН.

Зеленский отметил, что считает вопрос прекращения боевых действий приоритетным для украинской власти, но она не готова уступать территории ради этого. Как отметил глава государства, для Украины вопрос боевых действий не будет закрыт до возвращения Крыма под юрисдикцию Киева.

В середине текущего месяца с заявлением о ситуации в Донбассе выступил и бывший глава офиса украинского президента Андрей Богдан, который руководил структурой с июня 2019-го по февраль 2020 года. Он заявил в интервью украинскому журналисту Дмитрию Гордону, опубликованному на YouTube-канале «В гостях у Гордона», что Киев не выполнил обещания, которые дал Владимиру Путину во время встречи «нормандской четверки» (Украина, Россия, Германия, Франция) в Париже в декабре 2019 года.

По словам Богдана, переговоры в рамках саммита «нормандской четверки» проходили сложно, но президент России общался с украинским коллегой «очень уважительно».

«В то время [Путин] хотел найти какое-то решение этой проблемы (конфликта в Донбассе — «Газета.Ru»). Но я не знаю, из каких мотивов: экономических или политических <...> У Зеленского бешеная поддержка, в том числе и в России, и воевать с любимчиком своего народа — это представить себя неадекватно», — сказал экс-глава офиса президента Украины.