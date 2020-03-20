«Вирус ненависти»: что может погубить Украину

К гибели Украины может привести «вирус ненависти» в ее гражданах, заявила экс-депутат Верховной рады Анна Герман в эфире телеканала «112 Украина», комментируя меры против распространения нового коронавируса в стране.

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«Если Украина победит наихудший вирус в нас — вирус ненависти между людьми — она станет сильнее. Если не удастся людям понять, что отход от христианских ценностей, от любви к ближнему, несет за собой смерть, то мы просто погибнем как государство», — подчеркнула политик. Она отметила, что сильным может быть только единый народ.

По мнению политолога Марата Баширова, на фоне коронавируса перед Украиной стоит куда более реальная проблема — возможное ухудшение экономической ситуации и опасное приближение к дефолту.

По его мнению, Украина — это «кость в горле» для Евросоюза, из-за чего она точно «выпадет из повестки» дня ЕС, приводит его слова «Украина.ру».

В то же время политолог допустил, что в случае отмены антироссийских санкций Киев рискует остаться «с голыми руками». Эксперт констатировал, что в сложившейся ситуации «все думают о том, как спасти свои экономики».

«Поэтому глубина падения экономики и глубина падения торговых отношений будут катастрофическими», — предупредил Баширов.

По последним данным минздрава Украины, там зафиксировано 26 случаев заражения коронавирусом, три из которых стали смертельными.

Наибольшее число заболевших было выявлено в Черновицкой области.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) 11 марта объявила вспышку нового коронавируса COVID-19 пандемией. Сейчас в мире заражены уже более 240 тыс. человек в 166 странах, около 9,8 тыс. скончались, почти 86 тыс. выздоровели.

Для борьбы с распространением коронавируса в стране 17 марта Верховная рада Украины приняла соответствующий закон, который предусматривает уголовную ответственность за умышленное заражение коронавирусом, а также вводит штрафы для граждан и госслужащих за несоблюдение правил карантина.

Кроме того, в документе обозначена административная ответственность за самовольное оставление мест обсервации.

В поддержку новых законов проголосовали 344 народных депутата.

Среди нововведений также обозначены различные нормы временного характера, в частности возможность удаленной работы для бюджетников и госслужащих.

На Украине также вводится правительственный контроль за ценами на лекарственные средства и товары первой необходимости. В недельный срок украинские власти должны установить доплаты к зарплате медицинским и другим работникам, контактирующим с зараженными коронавирусом.

До 3 апреля в стране будет действовать карантин: закрыты учебные заведения и запрещены массовые мероприятия.

За день до этого президент Украины Владимир Зеленский велел ужесточить карантинные меры в стране. Он поручил остановить междугородние пассажирские перевозки на любых видах транспорта, во всех украинских городах остановили работу метро. На карантин закрыли все торговые центры, кинотеатры, рестораны и прочие развлекательные заведения. Остались только продуктовые магазины и аптеки.

Помимо этого, Украина прекратила авиасообщение, закрыла границы и пункты пропуска с самопровозглашенными республиками Донбасса.

Зеленский также попросил 14 марта уехавших за границу сограждан вернуться на Украину в течение трех суток. Он предупредил их о том, что регулярное авиасообщение будет приостановлено, указали на сайте главы государства. «Те, кто по объективным причинам не успеет этого сделать, должны обратиться в украинское консульство», — уточнил президент страны.

Украинцев, которые не успели прилететь домой в течение трех дней, должны вернуть на родину отдельными нерегулярными рейсами с помощью украинских авиакомпаний, пояснил глава государства.

Всех, кто возвращается из других стран, проверяют медики. По словам Зеленского, в ближайшее время инфекционные медучреждения в каждом регионе Украины снабдят экспресс-тестами на новый коронавирус. Кроме того, государство будет стимулировать запуск производства средств индивидуальной защиты, отметил президент.