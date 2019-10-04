Как хотел Зеленский: США отправят Украине ракеты для Javelin

Американская администрация приняла решение продать Украине 150 ракет для противотанковых ракетных комплексов Javelin на сумму в $39,2 млн, сообщило в четверг Управление министерства обороны США по оборонному сотрудничеству и безопасности DSCA (Defense Security Cooperation Agency), которое отвечает за поставки военной техники и оружия за рубеж по межправительственным контрактам.

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Разрешение на выполнение нынешних договоренностей, которые в соответствии с национальным законодательством выдает Госдепартамент США, получено.

«Госдепартамент дал разрешение на возможную продажу Украине 150 ракет Javelin и сопутствующего оборудования к ним на примерную стоимость, не превышающую $39,2 млн», — говорится в заявлении.

В стоимость, по данным ТАСС, также включены технические средства подготовки, транспортировка, обучение украинских военнослужащих.

«Предполагаемая продажа будет содействовать внешней политике и национальной безопасности Соединенных Штатов путем повышения безопасности Украины. Система Javelin поможет Украине нарастить свой оборонный потенциал в долгосрочной перспективе для защиты своего суверенитета и территориальной целостности. Украина не столкнется с трудностями при принятии на вооружение этой системы», — говорится в заявлении.

Как утверждают в Пентагоне, предполагаемая продажа «не внесет изменений в общее соотношение военных сил в регионе». Кроме того, в Минобороны указали на «отсутствие негативных последствий для боеготовности США в результате предполагаемой продажи».

Стоит отметить, что комплексы Javelin недавно всплывали в контексте расследования вокруг возможного импичмента главы США Дональда Трампа, причиной для которого стал его июльский разговор с украинским президентом Владимиром Зеленским.

Дело в том, что спецпредставитель США на Украине Курт Волкер, который был вызван в конгресс для дачи показаний, мог лоббировать интересы оружейного производителя Raytheon Company, который занимается производством противотанковых ракетных комплексов Javelin.

По данным Politico, Волкер числится лоббистской компании BGR Group и «мозговом центре» McCain Institute, которые имели финансовые связи с Raytheon Company.

Он активно продвигал идеи по усилению военной помощи Украине, что касалось продажи комплексов Javelin, отмечает издание. При этом о «Джавелинах» упоминает в разговоре и Зеленский, заявляя, что хочет приобрести больше комплексов.

По мнению первого зампреда комитета Госдумы по обороне Александра Шерина, переговорный процесс и согласование «формулы Штайнмайера» Киевом были прикрытием для перегруппировки сил и средств США и Украины. Он отмечает, что поставка новой партии противотанковых ракетных комплексов Javelin Киеву могут говорить о подготовке к военным действиям или провокации, приводит РИА «Новости» его слова.

Поставку на Украину первой партии Javelin — 37 пусковых установок и 210 ракет на общую сумму $47 млн — США одобрили в марте 2018 года.

На этой неделе стало известно, что госдепартамент США одобрил продажу Украине второй партии противотанковых ракетных комплексов Javelin почти на $40 млн. Речь идет о «продаже 150 ракет Javelin и связанного с ними оборудования и технической поддержки». Кроме ракет украинские власти намерены купить десять пусковых установок к ним.

FGM-148 «Джавелин» («метательное копье, дротик») — американский переносной противотанковый ракетный комплекс (ПТРК). Предназначен он для поражения бронетехники и низколетящих малоскоростных целей: вертолетов, беспилотников, заходящих на посадку винтомоторных самолетов. Является первым серийным ПТРК третьего поколения.

Важнейшей особенностью ракеты этого комплекса является головка самонаведения, реализующая принцип «запустил-забыл». С ее помощью обеспечиваются достаточная боевая эффективность и большая маневренность расчета на поле боя, способствующая повышению его безопасности.

ПТРК Javelin включает три основных компонента, каждый из которых решает свою задачу. Это блок управления Command Launch Unit (CLU), транспортно-пусковой контейнер Launch Tube Assembly (LTA) и собственно управляемая ракета. LTA и ракета поставляются в войска в виде единого изделия. Перед применением оружия этот блок соединяется с CLU и подключается к его системам управления. После этого можно выполнять наведение и осуществлять запуск ракеты. После пуска ТПК типа LTA сбрасывается, и на его место монтируется новый.

FGM-148 комплектуется тандемной кумулятивной боевой частью, способной поражать бронетехнику с системами динамической защиты. Малоразмерный лидирующий блок такой боевой части имеет заряд взрывчатого вещества с молибденовой воронкой; более крупный основной блок оснащен медной. Общая масса боевой части — 8,4 кг. Заявленная бронепробиваемость достигает 600-800 мм гомогенной брони за динамической защитой.

Противотанковый ракетный комплекс FGM-148 Javelin был принят на вооружение армии США более двух десятилетий назад и до сих пор остается в строю. Эту систему считают современной и пригодной для дальнейшей эксплуатации. Замена «Джавелинов» более новыми образцами пока не планируется.

Кроме FGM-148 «Джавелин» в мире к ПТРК третьего поколения относятся израильский противотанковый ракетный комплекс Spike разработки компании Rafael, ПТРК «Наг» разработки индийской компании Bharat Dynamics Limited, китайский «Хунцзянь-12» (похож на Javelin и некоторые модификации Spike).

Системы «Спайк» состоят на вооружении нескольких стран и неоднократно использовались в боях. Большой боевой опыт имеет и американский FGM-148 «Джавелин». Китайский ПТРК HJ-12 уже состоит на вооружении НОАК и может поставляться третьим странам.

«По ряду причин, ПТРК третьего поколения пока не состоят на вооружении российской армии», — пояснил «Газете.Ru» заместитель директора Центра анализа стратегий и технологий Константин Макиенко.

По его словам, отечественные вооруженные силы продолжают использование систем второго поколения, в которых поражение цели обеспечивается автоматикой управления стрельбой. Самый продвинутый российский ПТРК — «Корнет». Он относится к поколению 2+. Однако разработка принципиально новых систем в России уже ведется.

Главным преимуществом ПТРК третьего поколения является наличие полностью автономной головкой самонаведения, способной обеспечить поражение цели без участия оператора, подчеркивает Макиенко. Благодаря этому комплекс может покинуть позицию сразу после выстрела, не рискуя попасть под ответный удар. Ручное или полуавтоматическое наведение ракеты с такой точки зрения затрудняет решение боевой задачи и приводит к определенным рискам.

Однако, по словам специалиста, все подобные плюсы связаны с характерными минусами. Современная ракета с развитой ГСН и средствами управления отличается высокой стоимостью. С точки зрения стоимости производства и эксплуатации ПТРК третьего поколения заметно проигрывают системам второго. В третьем поколении сложная электроника имеется на пусковой установке и на ракете. Второе поколение предусматривает использование более сложных и дорогих систем только на носителе, тогда как ракета упрощается и удешевляется.

К примеру, переносной «Джавелин» стоит в районе 200 тыс. долларов, а стоимость «Корнета» — в десять раз меньше, напоминает Константин Макиенко. А во многих случаях, при сравнимых характеристиках, это делает приобретение отечественного ПТРК значительно привлекательнее для многих иностранных заказчиков.