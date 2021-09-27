Хомяк-криптотрейдер зарабатывает эффективнее Уоррена Баффета

Хомяк по кличке Мистер Гокс увеличил свой капитал на 19,41% за три месяца, торгуя криптовалютой. Как сообщило «Би-Би-Си», с этим результатом он обошел индекс Доу Джонса, FTSE 100 или инвестиционный портфель финансового магната Уоррена Баффета.

Бизнес-процессы четвероногого инвестора построены следующим образом: Мистер Гокс живет в клетке, в которой есть колесо, разделенное на сектора. Хомяк решает, какой из криптовалют он будет торговать, остановив колесо на том или ином секторе, после чего он выбирает, будет он продавать или покупать актив, пробежавшись по одному из двух коридоров. Обо всех финансовых операциях криптотрейдера сообщают сотрудники его офиса в Twitter.

Хозяева хомяка, 30-летние немцы, пожелавшие остаться неизвестными, сказали, что проект — одновременно ирония над нестабильностью финансовой сферы в мире и рефлексия о том, что людям приходится вкладываться в рисковые активы, поскольку рост стабильных инструментов не может обогнать рост цен на жилье.

«Похоже, что большинство людей нашего поколения не видят другого шанса, кроме как положить большую часть своих сбережений на криптовалютный рынок, не имея ни малейшего представления о том, что там происходит. Мы шутили о том, сможет ли мой хомяк принимать более разумные инвестиционные решения, чем мы, люди», — сообщил один из «сотрудников» офиса грызуна.

Ранее сообщалось, что лондонский школьник заработал $400 тыс. за два месяца, продавая токены с картинками «странных китов».