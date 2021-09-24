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Илон Маск «украл» мем и разозлил пользователей сети

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Matt Rourke/AP

Пользователь Twitter Морган Дэниэль опубликовала мем с кадром из «Бегущего по лезвию» и капчей (тест, определяющий, кем является пользователь: человеком или компьютером). Через несколько часов изображение опубликовал глава SpaceX Илон Маск без указания авторства, чем разозлил пользователей сети.

По словам Дэниэль, картинку создал ее отец и попросил распространить как можно шире по сети, чтобы его порадовать. Вскоре девушка заметила, что мем действительно активно разошелся по соцсети. «Ого, вы все сделали моего отца очень счастливым, лол», — написала она.

В меме капчу якобы должен ввести Рик Декард, персонаж фильма «Бегущий по лезвию» в исполнении актера Харрисона Форда. В тесте просят нажать галочку, если пользователь не робот. По сюжету Декард сомневается в том, что он человек.

Маск позже опубликовал совершенно то же изображение, не указав авторства. В Twitter есть возможность сделать ретвит — то есть скопировать запись другого пользователя в свою ленту. Именно из-за этого многие пользователи возмутились действиями предпринимателя, обвинив его в воровстве мемов. Среди доводов в пользу ретвита был и то, что быстрее и легче нажать одну кнопку, чем копировать и вставлять картинку из чужого твита. «Эй, Илон, познакомься с кнопкой ретвита, чертов халтурщик», — написала пользователь itsginnyd.

Юзер с никнеймом обратилась к Маску с той же просьбой: «Хватит воровать мемы буквально в день их публикации. Ты бы просто мог ретвитнуть». На пост Маска обратила внимание и автор оригинального поста. Она пошутила, что теперь бизнесмен должен оплатить ей аренду жилья.

Ранее Маск опубликовал первую фотографию своего нового щенка породы сиба-ину. Собаки этой породы являются мемом под названием Doge. Также существует криптовалюта Dogecoin, к которой Маск проявляет интерес.

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