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Oppo разместила камеру в боковой панели смартфона

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nl.letsgodigital.org

Китайский производитель смартфонов Oppo запатентовал идею размещения объектива камеры на боковой грани смартфона, сообщает портал Letsgodigital.

При этом речь не идет о полноценном камерном блоке. Вместо него внутри устройства будет размещена система поворачивающихся зеркал, благодаря которой смартфон сможет задействовать во время съемки как основной, так и боковой объективы.

Согласно патенту, это позволит пользователю снимать движущиеся объекты, не перемещая при этом смартфон. Как только смартфон обнаружит, что объект движется вправо за пределы кадра, то зеркало автоматически повернется, давая пользователю возможность продолжить съемку.

Однако пока неизвестно, будет ли реализована данная технология.

Ранее «Газета.Ru» рассказывала о новой запатентованной функции Apple, которая позволяет управлять iPhone с помощью дыхания.

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