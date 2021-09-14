В Facebook есть список VIP-персон, которым разрешено нарушать правила платформы

Журналистам The Wall Street Journal удалось обнаружить список XCheck из 5,8 млн пользователей Facebook, которые могут не придерживаться правил платформы. Так, в списке есть политики, журналисты, селебрити и многие другие известные личности.

«Некоторые избранные члены нашего сообщества могут не соблюдать правила платформы. В отличии от других пользователей эти личности могут нарушать наши стандарты без каких-либо последствий», — говорится во внутренних документах компании.

Так, многие популярные пользователи размещали посты, содержащие примеры домогательств или подстрекательства к насилию.

Например, в 2019 году футболист Неймар разместил пост с обнаженным фото женщины, которая обвиняла его в насилии. Публикация была удалена модераторами платформы лишь после поступления огромного количества жалоб от пользователей.

При этом социальная сеть продолжает утверждать, что правила, согласно которым подобные публикации удаляются, распространяются на всех пользователей.

Ранее «Газета.Ru» рассказывала о том, почему ИИ Facebook обвинили в расизме.