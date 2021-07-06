Nintendo представила новую версию консоли Switch
Катерина Медведева
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Компания Nintendo выпускает новую версию консоли Switch.
Приставка оснащена экраном, выполненном по технологии OLED. Его диагональ увеличилась с 6,2 (15,24 см) до 7 дюймов (17,78 см). Кроме того, производители улучшили звуковую систему и увеличили размер внутренней памяти устройства до 64 гб.
На корпусе Nintendo Switch появилась выдвижная подставка, а также разъем для проводного подключения приставки.
Новая версия консоли поступит в продажу 8 октября. Ее цена составит $349,99.
Ранее сообщалось, что студия-разработчик и владелец крупнейшего магазина видеоигр Valve работает над созданием портативной приставки, похожей на Nintendo Switch. Консоль будет предназначена для запуска игр на платформе Steam PC через операционную систему Linux.