Эксперт назвал главные опасности для смартфона летом

Научный сотрудник лаборатории искусственного интеллекта, нейротехнологий и бизнес-аналитики РЭУ имени Г.В. Плеханова Виталий Красиков перечислил главные опасности для смартфона в летний период. Об этом он сказал в беседе с агентством «Прайм».

По его словам, главной опасностью для мобильного устройства в летний период является жара. Эксперт отметил, что при повышении столбика термометра выше 30 градусов гаджет может перегреться при рекомендованной температуре эксплуатации аккумулятора от 0 до 25 градусов.

«Критического повышения температуры летом легко добиться, отдыхая на пляже или прогуливаясь по улице, если телефон при этом долгое время подвергается воздействию прямых солнечных лучей, в машине при нахождении устройства на приборной доске или, например, оставив смартфон заряжаться на подоконнике», — пояснил Красиков.

Он указал, что это вряд ли приведет к взрыву гаджета, но при этом возможно, что он отключится и не станет работать из-за перегрева.

Специалист добавил, что на пляжу смартфону грозит попадание воды и песка. Это уже с высокой долей вероятности может привести устройство в нерабочее состояние. Электроника ни при каких условиях не должна непосредственно соприкасаться ни с водой, ни с песком, поэтому важно помнить о простых правилах эксплуатации, подытожил эксперт.