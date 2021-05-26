Facebook, Twitter и другие соцсети обязали локализовать базы данных россиян

Facebook, Twitter и другие социальные сети к 1 июля должны локализовать базы данных российских пользователей из России и сообщить о результатах Роскомнадзору. Об этом заявил заместитель главы ведомства Милош Вагнер, передает РИА «Новости».

В случае невыполнения этого требования нарушителям грозит штраф до 18 млн рублей.

По словам Вагнера, уже более 600 зарубежных компаний локализовали базы данных в России в соответствии с российским законодательством.

Согласно закону о персональных данных (от 1 сентября 2015 года), личные данные граждан России должны храниться на территории страны. Сайты нарушителей по решению суда вносят в специальный реестр Роскомнадзора, также ресурсы могут быть заблокированы.

Ранее Роскомнадзор предупредил российских пользователей о недостаточной защите персональных данных мессенджером WhatsApp. До этого представитель мессенджера сообщил, что пользователи, решившие не принимать новые условия политики конфиденциальности, будут терять доступ к своим спискам чатов в течение двух недель после 15 мая.