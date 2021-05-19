В Госдуму поступил законопроект о едином измерителе интернет-аудитории

В Госдуму внесли законопроект о создании единого измерителя аудитории интернет-ресурсов. Это сделал член комитета Госдумы РФ по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Горелкин. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

«Сегодня я внес законопроект о создании единого измерителя аудитории интернет-ресурсов (о внесении изменений в ФЗ «О СМИ» и в ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации»)», — сообщил парламентарий.

Как указал депутат, в России отчетность об аудитории интернет-площадок можно получить из сильно разных источников, данные которых проверить невозможно. Горелкин пояснил, что это не позволяет составить адекватное представление об аудитории того или иного события.

По его словам, это вредит рекламодателям и производителям контента.

«Государство тоже не видит, что происходит в этой сфере. С этим во многом связана проблема пиратского контента, который по-прежнему занимает значительную долю в медиапотреблении россиян», — заявил Горелкин.

Ранее стало известно, что рынок интернет-пиратства в России сократился второй год подряд.