Twitter оштрафован на 3,2 млн рублей за отказ удалить запрещенную информацию
Антон Демидов
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Компания Twitter была оштрафована на 3,2 млн рублей. Соответствующее решение вынес мировой судья судебного участка района Таганский в Москве. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу суда.
Как рассказали в пресс-службе, причиной этому стало систематическое неудаление противоправной информации.
Там отметили, что суд решил признать организацию «виновной в совершении административного правонарушения» и «назначить ей наказание в виде административного штрафа» в размере 3 млн 200 тыс. рублей
В пресс-службе уточнили, что штраф должен быть оплачен не позднее 60 дней после вступления решения суда в силу.
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