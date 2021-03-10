Twitter отреагировал на решение Роскомнадзора замедлить его работу

Компания Twitter в связи с замедлением работы соцсети в России выразила озабоченность попытками ограничить общественную дискуссию. Об этом сообщает Reuters, ссылаясь на заявление компании.

В соцсети отметили, что выступают в защиту «открытого интернета по всему миру». Кроме того, в Twitter указали, что глубоко обеспокоены «участившимися попытками заблокировать и ограничить общественный диалог онлайн».

В заявлении компании также подчеркивается, что она придерживается политики «абсолютной нетерпимости к сексуальной эксплуатации детей», а правила соцсети запрещают публикацию призывов к самоубийству.

Роскомнадзор с 10 марта принял решение по первичному замедлению скорости работы соцсети Twitter из-за того, что платформа в период с 2017 года по настоящее время не удалила по просьбе ведомства 3168 материалов с запрещенной информацией (в том числе 2569 с призывами к совершению суицида несовершеннолетними, 450 с детской порнографией, 149 с информацией об использовании наркотиков).