Роскомнадзор объяснил сбой в работе Google и YouTube в РФ

В Роскомнадзоре заявили, что сбой в работе сервисов YouTube, Google и других, который наблюдался в России в среду, 10 марта, был связан с аварией в центре обработки данных (ЦОД) во Франции. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Там отметили, что проблемы с доступом к международным сервисам Google, YouTube и некоторым другим, с которыми российские пользователи могли столкнуться 10 марта, возникли из-за сбоя в работе крупного европейского ЦОДа, находящегося в Страсбурге.

По информации Роскомнадзора, авария в данном дата-центре не связана с действиями ведомства по замедлению скорости работы соцсети Twitter на территории России.

Ранее стало известно, что сайты ряда государственных органов РФ стали недоступны. Также сообщалось о сбое в работе крупнейшего российского провайдера «Ростелеком», а также поисковиков Google, «Яндекс» и видеохостинга YouTube.