Ракета SpaceX выведет на орбиту максимальное число спутников

Американская ракета Falcon 9 выведет на орбиту самую большую в мире по числу группу спутников, пишет «Интерфакс» со ссылкой на компанию-разработчик носителя SpaceX.

Это будет 18-м выводом на орбиту интернет-спутников. На борту ракеты будет находиться 133 коммерческих и государственных мини-спутников и 10 интернет-спутников Starlink компании SpaceX. Ракета должна стартовать с базы на мысе Канаверал во Флориде с 9.40 до 10.22 по времени Восточного побережья США (17.40-18.22 мск).

Кроме того, первая многоразовая ступень ракеты Falcon 9 сядет вертикально на автоматическую морскую платформу Of Course I Still Love You droneship.

Ранее корабль Cargo Dragon успешно сел на воду во Флориде.