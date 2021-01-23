В работе Facebook произошел сбой

В работе Facebook в ряде стран произошел сбой. Об этом свидетельствуют данные сайта Downdetector.

В основном на работу соцсети пожаловались пользователи из США, Великобритании, Нидерландов, Франции и Японии. В России какие-либо неполадки зафиксированы не были.

85% американцев сообщили, что не могли войти на свои страницы в Facebook, 5% пожаловались на новостную ленту, еще у 8% пользователей соцсеть не работала вовсе.

В Великобритании 68% юзеров не могли войти в свои аккаунты, 15% — отметили сбой в работе приложения, еще 17% — не смогли вообще воспользоваться Facebook.

Ранее сообщалось, что в работе Twitter в ряде стран произошел сбой.