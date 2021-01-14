Глава Twitter счел решение заблокировать аккаунт Трампа правильным

Глава Twitter Джек Дорси заявил, что решение заблокировать на постоянной основе аккаунт президента США Дональда Трампа является правильным, но в то же время опасным. Он пояснил, что это решение — следствие неспособности компании способствовать здоровому общению. Об этом Дорси написал в своем Twitter.

При этом он признался, что не рад тому, что пришлось заблокировать учетную запись политика, и не гордится этим.

Ранее Twitter и Facebook заморозили аккаунты Трампа.