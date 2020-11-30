Сбер представил трехлетнюю Стратегию развития до 2023 года
Сбер представил в понедельник свою Стратегию развития до 2023 года.
В соответствии с ней для человека Сбер — помощник и навигатор, для бизнеса — партнер для сохранения и роста активов, а в масштабах страны поддерживает правительство с целью содействия ускорению экономического роста: способствует благополучию населения, развивает малый и средний бизнес, ускоряет цифровизацию, переосмысливает отрасли экономики, а также, поддерживая образование и науку, помогает экологии и развитию ESG.
Стратегия 2023 — логическое продолжение той Стратегии, которая была утверждена три года назад, отметил глава Сбербанка Герман Греф.
«В новой Стратегии мы уделим особое внимание построению лучшего бесшовного клиентского опыта и формированию уникального предложения для клиента», — конкретизировал он.
В Сбере смотрят на свои бизнес-направления не как на отдельные активы, а как на интегрированную бизнес-модель — Экосистему, уточнил Греф.
«Главная наша цель — стать доверенным помощником и навигатором в меняющемся мире: для человека, бизнеса и государства», — подчеркнул он.
В понедельник были обозначены и Амбиции Стратегии 2023:
— топ-3‒5 на рынке электронной коммерции по итогам 2023 года с GMV около 500 млрд рублей и создание фундамента для последующего лидерства в этой индустрии;
— рентабельность выше 17%;
— достаточность базового капитала (Common Equity Tier 1) >12,5%;
— дивидендные выплаты, составляющие 50% от чистой прибыли;
— дисциплина в управлении расходами и рисками;
— рост бизнеса на нефинансовых рынках — более 100% ежегодно.
К окончанию реализации Стратегии доля нефинансовых бизнесов Сбера в доходах Группы должна составить не менее 5%.
В основе всего лежит развитие цифровой платформы Platform V, которая остаётся ключевой инвестицией и фундаментальной составляющей Стратегии.
Выполнение же Стратегии за предыдущие три года было признано успешным, а именно — Сбер реализовал главную цель, став технологической компанией.