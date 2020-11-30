Сбер представил трехлетнюю Стратегию развития до 2023 года

Сбер представил в понедельник свою Стратегию развития до 2023 года.

В соответствии с ней для человека Сбер — помощник и навигатор, для бизнеса — партнер для сохранения и роста активов, а в масштабах страны поддерживает правительство с целью содействия ускорению экономического роста: способствует благополучию населения, развивает малый и средний бизнес, ускоряет цифровизацию, переосмысливает отрасли экономики, а также, поддерживая образование и науку, помогает экологии и развитию ESG.

Стратегия 2023 — логическое продолжение той Стратегии, которая была утверждена три года назад, отметил глава Сбербанка Герман Греф.

«В новой Стратегии мы уделим особое внимание построению лучшего бесшовного клиентского опыта и формированию уникального предложения для клиента», — конкретизировал он.

В Сбере смотрят на свои бизнес-направления не как на отдельные активы, а как на интегрированную бизнес-модель — Экосистему, уточнил Греф.

«Главная наша цель — стать доверенным помощником и навигатором в меняющемся мире: для человека, бизнеса и государства», — подчеркнул он.

В понедельник были обозначены и Амбиции Стратегии 2023:

— топ-3‒5 на рынке электронной коммерции по итогам 2023 года с GMV около 500 млрд рублей и создание фундамента для последующего лидерства в этой индустрии;

— рентабельность выше 17%;

— достаточность базового капитала (Common Equity Tier 1) >12,5%;

— дивидендные выплаты, составляющие 50% от чистой прибыли;

— дисциплина в управлении расходами и рисками;

— рост бизнеса на нефинансовых рынках — более 100% ежегодно.

К окончанию реализации Стратегии доля нефинансовых бизнесов Сбера в доходах Группы должна составить не менее 5%.

В основе всего лежит развитие цифровой платформы Platform V, которая остаётся ключевой инвестицией и фундаментальной составляющей Стратегии.

Выполнение же Стратегии за предыдущие три года было признано успешным, а именно — Сбер реализовал главную цель, став технологической компанией.