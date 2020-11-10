В работе Instagram произошел сбой

В работе социальной сети Instagram произошел сбой, сбои наблюдаются в ряде стран. Об этом свидетельствуют данные Downdetector, отслеживающего работу популярных интернет-ресурсов.

Отмечается, что больше всего на сбои в работе соцсети пожаловались в США, Мексике, Великобритании, Франции и Италии.

По информации Downdetector, в основном проблемы связаны с просмотром новостной ленты (около 51%), 36% зафиксировали, что возникают трудности при просмотре историй, еще порядка 12% не могут размещать публикации.

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