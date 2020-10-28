Штаб Трампа сообщил о взломе сайта его предвыборной кампании

Хакеры атаковали сайт избирательного штаба президента США Дональда Трампа. Об этом в своем Twitter сообщил пресс-секретарь избирательной кампании главы государства Тим Мертау.

П его словам, сайт избирательного штаба политика был взломан вечером во вторник, 27 октября.

«Мы работаем с правоохранительными органами над расследованием источника атаки. Взломщики не получили доступа к конфиденциальным данным, так как они не хранятся на сайте», — написал Мертау.

Он отметил, что работа сайта уже восстановлена.

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