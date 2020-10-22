Google не согласен с решение суда по фильму «Беслан» на YouTube и оспорит его
Ева Краснова
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Компания Google собирается оспорить решение Таганского суда Москвы, который обязал снять ограничения на просмотр фильма «Беслан» Александра Рогаткина на YouTube. Об этом заявили РИА «Новости» в пресс-службе Google.
Как отмечается, в компании не согласны с решение суда, так как видеохостинг никогда не ограничивал доступ к фильму, а только помечал «чувствительный» контент соответствующими предупреждениям. Притом, как утверждается, доступ к фильму открыт, достаточно подтвердить согласие на просмотр, войдя в свой аккаунт.
«Мы не согласны с решением и планируем его обжаловать», — сказали в пресс-службе.
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