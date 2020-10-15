В Twitter заявили о неудачной блокировке статьи NYP о сыне Байдене и его связях с Украиной

Генеральный директор Twitter Джек Дорси прокомментировал действия, которые компания предприняла в среду, 14 октября, чтобы заблокировать распространение статьи газеты New York Post с критикой сына кандидата на пост президента США от Демократической партии Джо Байдена, Хантера.

По его мнению, блокирование компанией URL--адреса или отправки сообщения с публикацией было «неприемлемым».

«Наше общение вокруг наших действий в статье было не очень хорошим», — рассказал Дорси в своем Twitter об обсуждении этого вопроса в компании.

Ранее Facebook и Twitter ограничили доступ к материалу New York Post о Хантере Байдене. Представитель компании Facebook Энди Стоун заявил, что это было сделано в связи с необходимостью фактчекинга статьи. В Twitter объяснили данную меру тем, что содержащиеся в публикации материалы, нарушает ее политику в отношении распространения материалов, полученных путем взлома.

Газета опубликовала электронное письмо, которое, как утверждается, советник руководства украинской энергокомпании Burisma Вадим Пожарский послал Хантеру Байдену. В нем Пожарский благодарит его за встречу с Байденом-старшим. В другом письме Пожарский просит Байдена-младшего поразмышлять, как тот может воспользоваться собственным влиянием для оказания помощи компании. Это не сходится с заявлениями Джо Байдена о том, что он не причастен к работе сына на Burisma.

Хантер Байден был советником руководства украинской энергетической компании Burisma. Сторонники президента США Дональда Трампа и его соперника на ноябрьских выборах Джо Байдена-старшего подозревают, что Хантер использовал своего отца для лоббистской работы. Также они считают, что Байден-старший оказывал давление на украинские власти. По их мнению, это было сделано, чтобы уволить генпрокурора Виктора Шокина, который вел расследование в отношение Burisma. При этом Джо Байден отрицает такие подозрения.

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