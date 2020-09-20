Facebook обвинили в шпионаже за пользователями Instagram
Бернст Ю.
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Федеральный суд Сан-Франциско принял к рассмотрению иск к Facebook о шпионаже за пользователями Instagram, передает Bloomberg.
По данным агентства, в иске говорится о несанкционированном использовании фронтальных камер iPhone, когда владелец не пользовался гаджетом. Кроме того, там сказано, что приложение намеренно собирает личные данные пользователей, чтобы использовать их для исследования рынка.
В компании утверждают, что срабатывание камер является системной ошибкой приложения, которая уже исправлена.
Ранее Facebook обвинили в использовании технологии распознавания лиц пользователей Instagram.
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