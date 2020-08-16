Telegram провел «выборы» для белорусских пользователей

Мессенджер Telegram создал официальный аккаунт компании с названием «Telegram Беларусь», где провел онлайн-голосование среди граждан республики.

«Белорусский язык стал доступен для всех пользователей. Он будет предлагаться при регистрации всем пользователям, у которых язык системы — белорусский», — говорится в первом сообщении команды мессенджера.

На аватарке канала размещен бело-красно-белый флаг Белоруссии образца 1991-1995 года. Рядом закреплена галочка верификации.

Позже канал запустил опрос с названием «За кого Вы проголосовали на выборах президента Республики Беларусь?» Выбрать вариант с кандидатом могли только пользователи с белорусскими сим-картами.

По итогам опроса на 3.21 по мск, за кандидата на выборы главы республики Светлану Тихановскую проголосовали 53% пользователей, а за действующего президента Александра Лукашенко — только 2%.

Еще 34% голосовавших выбрали ответ «Я не из Беларуси», а 7% заявили, что не голосовали на выборах. Остальные голоса распределились среди других кандидатов и варианта «против всех».

9 августа в Белоруссии прошли выборы президента. После закрытия избирательных участков в республике начались массовые акции протеста против фальсификаций результатов. В ходе протестов милиция и внутренние войска применяли против демонстрантов слезоточивый газ, светошумовые гранаты и резиновые пули.

Позже в стране начались забастовки на крупнейших промышленных предприятиях, сотрудники требовали проведения новых выборов и прекращения жесткого обращения с протестующими на демонстрациях. Все штабы оппозиционных кандидатов заявили о непризнании официальных результатов выборов.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Telegram внедрил инструменты против цензуры для пользователей в Белоруссии