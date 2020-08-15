«Китайский Netflix» начали проверять на предмет мошенничества

Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) начало расследование в отношении потокового сервиса iQiyi, которого называют «китайским Netflix». Об этом сообщает CNN.

Как стало известно, расследование было начато после неоднозначного отчета о массовом мошенничестве в компании. В iQiyi заявили, что также инициировали внутреннюю проверку и ожидают «положительного» результата.

Отмечается, что после такого заявления, акции компании, которые торгуются на Nasdaq, упали на 11,6% во время торгов в пятницу, 14 августа.

В апреле аналитики Wolfpack Research опубликовали отчет, в котором отмечается, что китайская компания совершала мошенничества задолго до своего IPO в 2018 году. В документе указывается, что iQiyi значительно увеличила выручку и количество пользователей — до 44% и 60%, соответственно.