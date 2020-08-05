Samsung представил новую продукцию

Samsung провел презентацию новой продукции, передает ТАСС.

Компания представила флагманские смартфоны Galaxy Note20 и Note20 Ultra. Главная их особенность — стилус S Pen, который, благодаря быстрому отклику, больше напоминает настоящую ручку или карандаш.

Помимо этого Samsung презентовала планшеты Galaxy Tab S7 и S7+. Эти гаджеты также оснастили стилусами S Pen, чтобы было удобнее рисовать и писать на экране от руки.

В ходе презентации были представлены еще часы Galaxy Watch 3, которые делают электрокардиограмму, отслеживают уровень насыщения крови кислородом, артериальное давление и даже советуют, как правильно тренироваться.

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