Роскосмос создаст водородный двигатель для ракеты «Ангара». Об этом РИА «Новости» рассказали в пресс-службе госкорпорации.

Отмечается, что такой двигатель позволит разработать носитель повышенной грузоподъемности, а в перспективе — ракету с многоразовыми ступенями.

Ранее госкорпорация приняла решение форсировать разработку ракеты-носителя «Ангара-А5В» повышенной грузоподъемности с двигателем, использующим водород. Такой двигатель получил название РД-0150.

Двигатели РД-0150 планируется использовать в ракете «Ангара-А5В» на ее третьей ступени, что позволит сделать из нее ракету повышенной грузоподъемности.

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