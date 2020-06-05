Хакеры атаковали разрабатывающий лекарство от COVID-19 университет

Хакеры атаковали Калифорнийский университет в Сан-Франциско, США, занимающийся изучением новой коронавирусной инфекции, сообщает Bloomberg.

Представители университета подтвердили, что учреждение стало целью хакерской атаки, однако не уточнили, какая сфера его деятельности пострадала в результате «незаконного вторжения», говорится в сообщении. Отмечается, что университет проводил исследования эффективности противомалярийных препаратов в качестве лекарства от новой коронавирусной инфекции.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— США и Британия заявили о кибератаках на медорганизации

— Киберпреступники рассылают спам-сообщения от имени ВОЗ