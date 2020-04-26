Рогозин назвал Маска «подрядчиком Пентагона»
Генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин написал в Twitter, что не будет объединять усилия с компанией SpaceX, потому что ее глава Илон Маск работает на министерство обороны США.
«Он подрядчик Пентагона. О каком объединении Вы говорите?», — написал Рогозин в ответ подписчику.
Также глава Роскосмоса написал, что спутниковая сеть Starlink, разворачиваемая компанией, будет использоваться в военных целях.
Спутниковая сеть Starlink должна обеспечить жителей Земли глобальным широкополосным доступом в интернет. Сообщалось, что SpaceX выведет на орбиту 42 тысячи спутников.
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