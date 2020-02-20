В МИД России оценили заявления Грузии о кибератаках

Россия не намерена вмешиваться во внутренние дела Грузии, заявил заместитель главы российского министерства иностранных дел (МИД) Андрей Руденко, комментируя обвинения России в кибератаке на грузинские государственные ресурсы. Об этом сообщает РИА «Новости».

Российская сторона оставит данные обвинения «на совести тех представителей Грузии, которые их сделали», отметил Руденко. Он подчеркнул, что Россия «не собиралась и не собирается никоим образом вмешиваться во внутренние дела Грузии».

Ранее Министерство иностранных дел Грузии заявило об ответственности России за кибератаку на государственные ресурсы в октябре 2019 года.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Грузия обвиняет Россию в кибератаке на государственные ресурсы

— Помпео пообещал Грузии помощь после российских кибератак