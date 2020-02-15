Помпео назвал Huawei троянским конем разведки Китая

Госсекретарь Соединенных Штатов Майкл Помпео заявил о глобальной роли США и обвинил КНР, Иран и Россию в дестабилизации мирового порядка. Об этом сообщает Reuters.

По словам Пампео, Москва путем кампании по дезинформации пытается настроить жителей стран Запада против друг друга.

Он также заявил, что иранские хакеры являются «язвой ближневосточных компьютерных сетей».

Кроме того, Госсекретарь США назвал Huawei и другие китайские компании с господдержкой троянским конем разведки КНР.

Ранее сообщалось, что власти США представили обвинительное заключение против компании Huawei и ее финансового директора Мэн Ванчжоу из-за предполагаемой кражи интеллектуальной собственности китайской компании.

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