Татарстан подготовил законопроект о беспилотных автомобилях

Власти Татарстана внесут в Госдуму законопроект «Об инновационных транспортных средствах», который позволит беспилотным машинам ездить по дорогам общего пользования. Об этом сообщает »Коммерсантъ».

Согласно законопроекту, водители беспилотников будут получать специальные права, а машины застрахуют от ДТП и защитят от взлома. Кроме того, будет проведена масштабная адаптация дорожной инфраструктуры. Законопроект получил одобрение комитета Госсовета Татарстана по экономике, инвестициям и предпринимательству. Ожидается, что республиканский парламент рассмотрит документ 20 февраля, а затем проект внесут в Госдуму.

В 2018 году правительство РФ начало эксперимент, в рамках которого беспилотные машины могут перемещаться по дорогам общего пользования. Разрешение на участие получили 96 автомобилей компании «Яндекс» и один беспилотник Московского автодорожного института.

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