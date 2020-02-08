Во Франции Apple оштрафовали на €25 млн за медлительность старых iPhone

Главное управление по вопросам конкуренции, потребления и борьбе с мошенничеством (DGCCRF) во Франции назначила американской компании Apple штраф в размере €25 млн из-за плохой работы старых моделей iPhone за счет новых обновлений операционной системы, передает ТАСС.

Как отмечается, DGCCRF выяснило в ходе расследования, что корпорация не уведомляла своих клиентов о том, что обновления замедляют смартфоны со старыми аккумуляторами.

В управлении также заметили, что пользователям приходилось тратиться на новые батареи и даже телефоны из-за того, что у них нет возможности вернуться к предыдущему обновлению.

В рамках (мирового) соглашения с прокурором Apple предложили выплатить штраф в размере €25 млн и опубликовать в течение месяца пресс-релиз на своем сайте.

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