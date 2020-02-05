О массовой утечке данных пользователей рассказали в Google

Представители компании Google заявили, что данные пользователей сервиса Takeouts подверглись утечке, передает портал 9to5google.

Отмечается, что неизвестная ошибка стала причиной переноса части видеоматериалов, расположенных в архивах Google Photos, на другие аккаунты. Так некоторые пользователи сервисов видели в своих профилях другие видеозаписи.

Уточняется, что инцидент произошел в период с 21 по 25 ноября 2019 года, однако Google уведомил об этом пользователей и извинился только сейчас. По некоторым данным, в результате утечки данных пострадали около 100 тыс. человек, что составляет менее 1% пользователе сервиса.

Takeouts применяется с целью объединения фото, видео и других материалов из остальных сервисов Google.

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