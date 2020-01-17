Украинцы просят Зеленского разблокировать российские интернет-ресурсы
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Петиция граждан Украины о возобновлении работы российских интернет-ресурсов на территории страны опубликована на сайте украинского президента.
Автор петиции просит восстановить работу российских ресурсов и называет их блокировку нецелесообразной, так как они не наносят вреда Украине и ее гражданам.
Также в петиции отмечается важность данных ресурсов для украинцев.
В 2017 власти Украины запретили доступ к «Одноклассникам», «Вконтакте», «Яндексу» и Mail.ru.
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