Украинцы просят Зеленского разблокировать российские интернет-ресурсы

Петиция граждан Украины о возобновлении работы российских интернет-ресурсов на территории страны опубликована на сайте украинского президента.

Автор петиции просит восстановить работу российских ресурсов и называет их блокировку нецелесообразной, так как они не наносят вреда Украине и ее гражданам.

Также в петиции отмечается важность данных ресурсов для украинцев.

В 2017 власти Украины запретили доступ к «Одноклассникам», «Вконтакте», «Яндексу» и Mail.ru.

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