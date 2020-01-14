Во «ВКонтакте» подтвердили сбой в работе сети
Эксклюзив
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Представители социальной сети «ВКонтакте» подтвердили сбой в работе социальной сети. Об этом говорится в поступившем в «Газету.Ru» сообщении пресс-службы компании.
Во «ВКонтакте» уточнили, что у пользователей социальной сети могли возникнуть трудности с доступом к некоторым разделам сайте.
Кроме того, представители компании подчеркнули, что оперативно работают над устранением неполадков и восстановлением доступа к сервису.
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